В хадже в этом году смогут принять участие только несколько тысяч паломников

Саудовский министр по делам хаджа Мухаммед Бентен на пресс-конференции во вторник уточнил, что из-за мер по сдерживанию коронавирусной инфекции в хадже в 2020 году смогут принять участие лишь несколько тысяч паломников.
"Число (паломников - ИФ) может исчисляться в тысячах. Мы рассматриваем разные варианты, так что (число - ИФ) может достигнуть тысячи, может, чуть меньше, может, чуть больше", - сказал Бентен.
Такие меры будут приняты, чтобы поддержать нормы социального дистанцирования и контроль над собравшимися.
Министр обратил внимание на то, что обычно на хадж в Саудовскую Аравию приезжают около 2,5 млн мусульман со всего мира.
Накануне Бентен заявил, что в этом году хадж смогут совершить лишь те иностранцы, которые уже находятся на территории королевства.
Он отметил, что все верующие, которые из-за закрытых в связи с пандемией границ остались на территории страны, будут находиться в безопасности, "пока они не смогут уехать на родину".
В этом году период хаджа приходится на 28 июля - 2 августа.
Между тем с воскресенья власти Саудовской Аравии отменили комендантский час на всей территории страны. В то же время до особого распоряжения под запретом остаются совершение умры (малое паломничество в Мекку - ИФ) а также международное воздушное, наземное и морское сообщение.
Любая экономическая и коммерческая деятельность разрешена при выполнении всех санитарных норм, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Скопление людей в одном месте не должно превышать 50 человек.
С воскресенья в стране также открываются спортзалы и возобновляются спортивные мероприятия.
Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои места.
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