Коронавирус демонстрирует небывалое разнообразие симптомов - американский эксперт

Симптомы коронавируса COVID-19 отличаются необычайной вариативностью, заявил во вторник американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи.
"Я занимаюсь вспышками вирусных заболеваний последние 40 лет. Я никогда не видел, чтобы при одном вирусе - при одном патогене - от 20% до 40% зараженных не имели симптомов", - приводит телеканал CNN его слова, сказанные на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.
Он отметил, что это лишь одно из озадачивающих наблюдений, связанных с коронавирусом.
"У некоторых - слабые симптомы, у некоторых симптомы, из-за которых они остаются дома несколько дней. Некоторые проводят в кровати неделями, а симптомы у них наблюдаются и после выздоровления. Другие отправляются в больницы. Некоторым нужен кислород. Некоторым нужна интенсивная терапия... а некоторые умирают", - пояснил он.
В результате, резюмировал Фаучи, из-за разных форм протекания болезни некоторые сограждане демонстрируют нехватку ответственного поведения в этой обстановке.
Говоря о ситуации в США, Фаучи указал на рост количества выявленных случаев в штатах Флорида, Техас, Аризона, и подчеркнул, что следующие две недели станут критически важными для властей в борьбе с этими вспышками болезни.
В то же время он напомнил о неоднородной эпидемиологической ситуации в стране, где одним штатам удается справляться с кризисом, а другим - нет.
"У вас очень большая страна, очень разнородная, с большими отличиями, например, между Нью-Йоркской агломерацией и Каспером, штат Вайоминг", - отметил он.
Согласно данным портала Worldometers, в США выявлено больше всего случаев коронавируса в мире - свыше 2,4 млн. Также страна лидирует по количеству летальных исходов среди инфицированных - 123 082. Выздоровели более 1 млн человек.
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