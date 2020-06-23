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Это интересно 23.06.2020 21:59

Коронавирус демонстрирует небывалое разнообразие симптомов - американский эксперт

Симптомы коронавируса COVID-19 отличаются необычайной вариативностью, заявил во вторник американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи.

"Я занимаюсь вспышками вирусных заболеваний последние 40 лет. Я никогда не видел, чтобы при одном вирусе - при одном патогене - от 20% до 40% зараженных не имели симптомов", - приводит телеканал CNN его слова, сказанные на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

Он отметил, что это лишь одно из озадачивающих наблюдений, связанных с коронавирусом.

"У некоторых - слабые симптомы, у некоторых симптомы, из-за которых они остаются дома несколько дней. Некоторые проводят в кровати неделями, а симптомы у них наблюдаются и после выздоровления. Другие отправляются в больницы. Некоторым нужен кислород. Некоторым нужна интенсивная терапия... а некоторые умирают", - пояснил он.

В результате, резюмировал Фаучи, из-за разных форм протекания болезни некоторые сограждане демонстрируют нехватку ответственного поведения в этой обстановке.

Говоря о ситуации в США, Фаучи указал на рост количества выявленных случаев в штатах Флорида, Техас, Аризона, и подчеркнул, что следующие две недели станут критически важными для властей в борьбе с этими вспышками болезни.

В то же время он напомнил о неоднородной эпидемиологической ситуации в стране, где одним штатам удается справляться с кризисом, а другим - нет.

"У вас очень большая страна, очень разнородная, с большими отличиями, например, между Нью-Йоркской агломерацией и Каспером, штат Вайоминг", - отметил он.

Согласно данным портала Worldometers, в США выявлено больше всего случаев коронавируса в мире - свыше 2,4 млн. Также страна лидирует по количеству летальных исходов среди инфицированных - 123 082. Выздоровели более 1 млн человек.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, СИМПТОМЫ


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