Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9234 RUR   0.0247 GBR   2.1273 TRY   0.2484

Цена на нефть

23.06   $/bbl WTI 40.37 -0.09 Brent 42.63 -0.45

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.06.2020 11:21

Трехсторонний социальный саммит ЕС одобрил курс на восстановление экономики

Участники Трехстороннего социального саммита Европейского союза заявили, что успех восстановления экономики ЕС возможен только при взаимодействии социальных партнеров: политического руководства, работников и работодателей.

"Усилия европейских учреждений по восстановлению (экономики) будут успешными только при социальном диалоге и постоянном участии социальных партнеров; для меня они являются главными действующими лицами в преодолении этого кризиса", - подчеркнул председатель Европейского совета Шарль Мишель.

На саммите, состоявшемся во вторник, высшие чиновники Евросоюза обсуждали с лидерами профсоюзных объединений и ассоциаций промышленников и предпринимателей чрезвычайную экономическую ситуацию и планы послекризисного восстановления.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот кризис беспрецедентным, что предполагает и беспрецедентный ответ него: план восстановления NextGenerationEU ("следующее поколение ЕС"), программа субсидирования зарплат SURE и обновленный долгосрочный союзный бюджет.

"Вместе мы можем восстановить более сильную, более социальную Европу, готовую для перехода к Зеленому курсу и цифровизации, - сказала она. - Хорошо налаженный социальный диалог поможет нам найти выход из кризиса и подготовить будущее".

Генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) Лука Визентини заявил о поддержке профсоюзами плана восстановления ЕС ради сохранения рабочих мест и бизнеса, отметив, что 60 миллионов работников уже временно или навсегда уволены, а миллионы предприятий, особенно малых и средних, находятся под угрозой банкротства.

"План восстановления, а также все чрезвычайные меры должны быть реализованы при надлежащем участии профсоюзов на всех уровнях", - призвал он.

Генеральный директор ассоциации промышленников и предпринимателей BusinessEurope Маркус Бейрер от имени объединений работодателей поторопил ЕС и его государства-члены постепенно открывать их экономику, чтобы дать скоординированный экономический ответ на последствия кризиса, поддержать инвестиции потребительский спрос и занятость.

Все предприятия, включая малые и средние, и услуги общего интереса, нуждаются в поддержке, чтобы оправиться от шока кризиса и вернуться к более устойчивому состоянию, - считает он. - Европе нужна стратегия роста, включающая Зеленый курс и цифровизацию, и не эти два важнейших перехода, но и повышение конкурентоспособности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЭКОНОМИКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


Глава Еврокомиссии назвала колоссальной цену защиты Европы от коронавируса ЕС планирует выделить 37 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями COVID-19 В ЕС продолжается сдержанный экономический рост, но требуются инвестиции - Еврокомиссия В ЕС продолжится экономический рост, но есть риски - прогноз Европейские компании инвестировали в Азербайджан свыше $15 млрд Экономический рост вернулся в Европу - член Еврокомиссии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]