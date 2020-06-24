Трехсторонний социальный саммит ЕС одобрил курс на восстановление экономики

Участники Трехстороннего социального саммита Европейского союза заявили, что успех восстановления экономики ЕС возможен только при взаимодействии социальных партнеров: политического руководства, работников и работодателей.
"Усилия европейских учреждений по восстановлению (экономики) будут успешными только при социальном диалоге и постоянном участии социальных партнеров; для меня они являются главными действующими лицами в преодолении этого кризиса", - подчеркнул председатель Европейского совета Шарль Мишель.
На саммите, состоявшемся во вторник, высшие чиновники Евросоюза обсуждали с лидерами профсоюзных объединений и ассоциаций промышленников и предпринимателей чрезвычайную экономическую ситуацию и планы послекризисного восстановления.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот кризис беспрецедентным, что предполагает и беспрецедентный ответ него: план восстановления NextGenerationEU ("следующее поколение ЕС"), программа субсидирования зарплат SURE и обновленный долгосрочный союзный бюджет.
"Вместе мы можем восстановить более сильную, более социальную Европу, готовую для перехода к Зеленому курсу и цифровизации, - сказала она. - Хорошо налаженный социальный диалог поможет нам найти выход из кризиса и подготовить будущее".
Генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) Лука Визентини заявил о поддержке профсоюзами плана восстановления ЕС ради сохранения рабочих мест и бизнеса, отметив, что 60 миллионов работников уже временно или навсегда уволены, а миллионы предприятий, особенно малых и средних, находятся под угрозой банкротства.
"План восстановления, а также все чрезвычайные меры должны быть реализованы при надлежащем участии профсоюзов на всех уровнях", - призвал он.
Генеральный директор ассоциации промышленников и предпринимателей BusinessEurope Маркус Бейрер от имени объединений работодателей поторопил ЕС и его государства-члены постепенно открывать их экономику, чтобы дать скоординированный экономический ответ на последствия кризиса, поддержать инвестиции потребительский спрос и занятость.
Все предприятия, включая малые и средние, и услуги общего интереса, нуждаются в поддержке, чтобы оправиться от шока кризиса и вернуться к более устойчивому состоянию, - считает он. - Европе нужна стратегия роста, включающая Зеленый курс и цифровизацию, и не эти два важнейших перехода, но и повышение конкурентоспособности".
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