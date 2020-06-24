Режим изоляции повлиял на межчеловеческие отношения - опрос во Франции

Пандемия коронавируса и режим изоляции оказали существенное влияние на отношения между людьми, в частности, на работе, следует из результатов опроса агентства Qapa, на который во вторник ссылается французский телеканал CNEWS.

Так, 56% французов, согласно опросу, считают, что их начальники стали "менее располагающими", чем до кризиса COVID-19.

Телеканал в комментарии указывает, что прекращение значительной части экономической деятельности за время изоляции, дистанционная работа, меры санитарной предосторожности на рабочих местах, остающиеся дома дети, когда при них нужно продолжать работать, - все эти факторы, несомненно, изменили отношения между коллегами по работе и могли стать источниками стрессов.

В исследовании Qapa были опрошены 4,5 млн пользователей платформы по найму на работу с 17 по 19 июня 2020 года. В их числе 48% - управленческий состав и 52% - остальные категории. В целом отношения между французами и их непосредственными и более высокими по иерархии начальниками испортились по возвращении на работу, судя по ответам опрошенных.

Из них 47% считают, что их начальники стали менее покладистыми со времени их возвращения на работу, а 56% оценивают своих руководителей как менее располагающих. При этом 21% всё же считает их более покладистыми, чем раньше, а 15% - более располагающими.

Но отношения изменились не только с начальниками, но и с коллегами. Так полагают не менее 59% опрошенных. Но в отличие от отношений с начальством среди коллег более благоприятная картина: 41% считают, что их коллеги стали более покладистыми, а 44% находят их более располагающими.