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Регион 24.06.2020 10:16

Президент Армении подписал закон о ратификации соглашения по взаимозачету пенсий в странах ЕАЭС

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон о ратификации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, сообщает президентская пресс-служба в среду.

Соглашение было подписано союза в декабре 2019 года главами стран Евразийского экономического союза.

Соглашение предусматривает учет пенсионного стажа за весь период работы в странах ЕАЭС, а не только в одной конкретной стране. Таким образом, гражданин любой страны Союза сможет уплачивать страховые взносы в пенсионную систему там, где работает. Если он позже вернется на родину, то пенсию он будет получать с учетом этих взносов.

Пенсионные органы государств ЕАЭС для этого будут обмениваться информацией обо всех законодательных изменениях и о решениях, связанных с изменением или прекращением выдачи пенсий. Причем предусмотрено взаимное признание без специальных процедур документов, необходимых для назначения выплат.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]