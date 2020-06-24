Президент Армении подписал закон о ратификации соглашения по взаимозачету пенсий в странах ЕАЭС

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон о ратификации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, сообщает президентская пресс-служба в среду.

Соглашение было подписано союза в декабре 2019 года главами стран Евразийского экономического союза.

Соглашение предусматривает учет пенсионного стажа за весь период работы в странах ЕАЭС, а не только в одной конкретной стране. Таким образом, гражданин любой страны Союза сможет уплачивать страховые взносы в пенсионную систему там, где работает. Если он позже вернется на родину, то пенсию он будет получать с учетом этих взносов.

Пенсионные органы государств ЕАЭС для этого будут обмениваться информацией обо всех законодательных изменениях и о решениях, связанных с изменением или прекращением выдачи пенсий. Причем предусмотрено взаимное признание без специальных процедур документов, необходимых для назначения выплат.