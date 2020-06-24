США считают возможным продление ДСНВ при выполнении определенных условий - газета

Решение администрации президента США Дональда Трампа относительно продления американо-российского договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) зависит от выполнения трех требований Вашингтона, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой источник из числа официальных представителей.

Президент Трамп может согласиться продлить договор, срок действия которого истекает в феврале 2011 года, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая, сообщил источник газеты.

Он, однако, усомнился, что эти требования Трампа могут стать окончательными, и в том, каким будет решение президента в конченом итоге, отметило издание.

Если сторонам удастся достичь договоренностей, то новое соглашение может быть оформлено в виде договора, который потребует одобрения Сената. По мнению источника Wall Street Journal, существует возможность, что соглашение может принять форму политического обязательства сторон, которые не будет юридически обязательными.

Американский чиновник сообщил, что на недавней встрече спецпредставителя США по контролю над вооружениями Мршалла Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова американская сторона информировала российскую о ядерных программах Китая в попытке убедить Москву побудить Пекин присоединиться к переговорам.

Вместе с тем, как сказал Биллингсли журналистам по итогам встречи, "Российская Федерация не согласилась с моей просьбой об оказании давления на Китай, чтобы он присоединился к переговорам, но РФ при этом не против самой идеи присоединения КНР".