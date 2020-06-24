Пхеньян отложил начало военных действий против Южной Кореи - ЦТАК

На состоявшемся во вторник предварительном заседании Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи (ТПК) принял решение отложить начало военных действий против Южной Кореи, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"На предварительном заседании Центральный военный комитет ТПК подвел итоги сложившейся ситуации и приостановил реализацию планов военных действий против Юга, представленных на пятом заседании комиссии генеральным штабом Корейской народной армии", - говорится в сообщении агентства.
На заседании, которое прошло под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына, "были рассмотрены вопросы основных направлений военной политики", и меры по "дальнейшему усилению военного сдерживания".
Южнокорейское агентство "Ренхап" сообщило также, ссылаясь на источники, что Северная Корея начала демонтаж примерно 10 громкоговорителей, недавно установленных вдоль границы с Южной Кореей, для передачи пропагандистских материалов.
Ранее северокорейская газета "Нодон синмун" призвала Юг "серьезно отнестись" к объявлению северокорейских военных о том, что они разрабатывают "детальный план военных действий".
"Это только начало, - говорилось в публикации. - Терпение наших военных лопнуло".
Газета также обвинила Сеул в создании беспорядка в межкорейских отношениях, так как южнокорейская сторона не предотвратила заброску пропагандистских листовок на территорию КНДР.
Власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с заброской пропагандистских листовок с территории Южной Кореи. Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силы, если Сеул не прекратит подобную практику.
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