Азербайджан в январе-мае 2020г увеличил добычу газа на 13,6%, экспорт – на 13,4% - Минэнерго

Добыча газа в Азербайджане в январе-мае 2020 года составила 16,4 млрд кубометров, увеличившись на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

«В январе-мае 2020 года в Азербайджане добыто 16,4 млрд кубометров газа, что на 2 млрд кубометров выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом, компанией SOCAR добыто 3 млрд кубометров газа, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) – 5,4 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз – 8 млрд кубометров природного газа», - сообщили в ведомстве.

По данным Минэнерго, в отчетный период экспорт газа из Азербайджана составил 5,6 млрд кубометров (рост на 13,4% от показателя января-мая 2019г). При этом, в Турцию поставлено свыше 4,3 млрд кубометров (рост на 21,7%), в Грузию – 1,2 млрд кубометров, для насосных станций нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан – 51 тыс. кубометров.

В министерстве сообщили, что с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз с момента начала разработки было добыто 295,2 млрд кубометров газа (природного и попутного), экспортировано – 82,6 млрд кубометров газа.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году.

Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова