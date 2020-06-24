ГАТ проведет паспортизацию памятников в Лахыдже

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекло ООО "Triumph-M" для паспортизации памятников, находящихся на территории Государственного историко-культурного заповедника "Лахыдж".

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 197,349 тыс. манатов.

Х.Насирзаде