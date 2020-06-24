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Туризм 24.06.2020 10:54

ГАТ проведет паспортизацию памятников в Лахыдже

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекло ООО "Triumph-M" для паспортизации памятников, находящихся на территории Государственного историко-культурного заповедника "Лахыдж".

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 197,349 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГАТ, ЛАХЫДЖ, ПАСПОРТИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]