В Армении за сутки коронавирус выявлен у 711 человек, 18 пациентов скончались

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 711 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 21 тыс. 717, сообщает в среду единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались 18 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 516 человек. "Из них 386 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 130 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 10 тыс. 797 человек (+653 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 2 тыс. 283 теста на COVID-19.