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СНГ 24.06.2020 11:07

Жертвами непогоды в Украине стали три человека

Для борьбы с последствиями непогоды в западных областях Украины создан оперативный штаб, возглавляемый премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщила в среду пресс-служба МВД.

"Штаб работает в круглосуточном режиме, полицейские и гвардейцы охраняют дома граждан, чтобы избежать мародерства", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он уточнил, что с 22 июня в регионах, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. Привлечены более 1500 полицейских, спасателей и гвардейцев, в частности для проведения мониторинга 110 гвардейцев горно-патрульной роты.

"Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека. Моим решением в этих области направлены 150 военных приданных сил нацгвардии, 4 вертолета, военный самолет", - сказал Аваков.

По прогнозам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сильные осадки в регионе прогнозируются ещё несколько суток.

По информации ГСЧС на утро 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская область - 161, Черновицкая - 15, Львовская - 8); 4976 домов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ивано-Франковской области.

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Тэги: УКРАИНА, НЕПОГОДА, ПОСЛЕДСТВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]