Жертвами непогоды в Украине стали три человека

Для борьбы с последствиями непогоды в западных областях Украины создан оперативный штаб, возглавляемый премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщила в среду пресс-служба МВД.

"Штаб работает в круглосуточном режиме, полицейские и гвардейцы охраняют дома граждан, чтобы избежать мародерства", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он уточнил, что с 22 июня в регионах, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. Привлечены более 1500 полицейских, спасателей и гвардейцев, в частности для проведения мониторинга 110 гвардейцев горно-патрульной роты.

"Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека. Моим решением в этих области направлены 150 военных приданных сил нацгвардии, 4 вертолета, военный самолет", - сказал Аваков.

По прогнозам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сильные осадки в регионе прогнозируются ещё несколько суток.

По информации ГСЧС на утро 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская область - 161, Черновицкая - 15, Львовская - 8); 4976 домов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ивано-Франковской области.