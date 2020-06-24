ИВ Сумгайыта направит около 2 млн манатов на ремонт парков

Производственное объединение ЖКХ при исполнительной власти Сумгайыта привлекло фирму "Ximekspress 2000" для ремонта парков и аллей в городе.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с фирмой заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 999,359 тыс. манатов.

Х.Насирзаде