Путин перед парадом побеседовал с президентом Казахстана

Президент РФ Владимир Путин в среду утром перед началом Парада Победы пообщался с казахстанским коллегой Касым-Жоматом Токаевым, кадры встречи показал телеканал "Россия-24".

Президент Казахстана поздравил Путина с выходом статьи об истории второй мировой войны, отметив ее стилистику и интересное содержание. "Я хочу поздравить вас с замечательной, очень глубокой статьей", - сказал Токаев Путину, добавив, что ему было очень интересно читать ее.

"Я когда попросил дать мне документы, я так увлекся этим", - заметил в ответ Путин.

На прошлой неделе президент РФ опубликовал в журнале National Interest статью, посвященную истории второй мировой войны.