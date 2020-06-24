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СНГ 24.06.2020 11:20

Путин перед парадом побеседовал с президентом Казахстана

Президент РФ Владимир Путин в среду утром перед началом Парада Победы пообщался с казахстанским коллегой Касым-Жоматом Токаевым, кадры встречи показал телеканал "Россия-24".

Президент Казахстана поздравил Путина с выходом статьи об истории второй мировой войны, отметив ее стилистику и интересное содержание. "Я хочу поздравить вас с замечательной, очень глубокой статьей", - сказал Токаев Путину, добавив, что ему было очень интересно читать ее.

"Я когда попросил дать мне документы, я так увлекся этим", - заметил в ответ Путин.

На прошлой неделе президент РФ опубликовал в журнале National Interest статью, посвященную истории второй мировой войны.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, БЕСЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]