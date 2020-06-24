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СНГ 24.06.2020 11:42

Миру нужна надежная система безопасности, чтобы защититься от новых опасных угроз - Путин

Современный мир нуждается в создании надежной системы безопасности, Россия понимает важность укрепления доверия между народами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами и открытость для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них - создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз", - заявил Путин в среду перед началом парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Он отметил, что перед лицом вызовов, с которыми сталкивается планета, особенно остро чувствуется, "какая это величайшая ценность - человек: его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь".

Президент также подчеркнул, что Россия никогда не забудет вклад союзников в приближение Победы. "Чтим отважных бойцов вооружённых сил всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы", - сказал Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИР, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]