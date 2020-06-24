Миру нужна надежная система безопасности, чтобы защититься от новых опасных угроз - Путин

Современный мир нуждается в создании надежной системы безопасности, Россия понимает важность укрепления доверия между народами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами и открытость для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них - создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз", - заявил Путин в среду перед началом парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Он отметил, что перед лицом вызовов, с которыми сталкивается планета, особенно остро чувствуется, "какая это величайшая ценность - человек: его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь".

Президент также подчеркнул, что Россия никогда не забудет вклад союзников в приближение Победы. "Чтим отважных бойцов вооружённых сил всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы", - сказал Путин.