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Дальнее зарубежье 24.06.2020 16:31

Парламент Ливии потребует военной помощи от Египта, если правительственные войска войдут в Сирт - спикер

Спикер ливийского парламента Акила Салех заявил в среду, что ливийский народ "формально просит Египет о военном вмешательстве, если это необходимо", сообщает общеарабский телеканал "аль-Арабийя".

По словам парламентария, египетское вмешательство будет законным и основано на мандате ливийского народа.

"Мы попросим египетскую армию поддержать своего ливийского коллегу в случае прорыва фронта в Сирт", - сказал он в интервью Агентству новостей Ближнего Востока (ASA).

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

В последнее время силы ПНС при военной поддержке Турции активно теснят армию Хафтара на восток страны.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Парламент страны базируется на востоке страны.

Сирт расположен на побережье Средиземного моря восточнее ливийской столицы, там родился и погиб в 2011 году лидер Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи.

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Тэги: ЛИВИЯ, ЕГИПЕТ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]