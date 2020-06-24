Блокпосты возводят вокруг двух крупных городов Казахстана из-за распространения коронавируса

В Акмолинской области Казахстана из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией усилены противоэпидемические меры, на въездах и выездах из городов Кокшетау и Степногорск устанавливают блокпосты, сообщила главный санврач региона Айнагуль Мусина.

"Вокруг Кокшетау и Степногорска будет установлен периметр карантинной зоны и определены пункты въезда/выезда из них с установкой блокпостов. В города могут заезжать только определенные категории лиц", - приводятся слова Мусиной в распространенном в среду сообщении.

С 22:00 до 06:00 местного времени вводится запрет передвижения жителей и автотранспорта по территории данных городов. Кроме того, запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, форумов, выставок, конференций, семинар, симпозиумов, а также семейных, памятных и иных массовых мероприятий. Приостанавливается деятельность развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, и других объектов с массовым скоплением людей. Наряду с этим временно прекращена плановая госпитализация пациентов в стационары, скрининги и профилактический осмотр.

"В медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа введен режим карантина и соблюдения санитарно-дезинфекционного режима", - отметила Мусина.

Вводится ограничение на выход из дома для людей старше 65 лет без крайней необходимости, запрет на прогулки в парках, посещение родственников, а также на проведение семейных мероприятий, добавила она.

По состоянию на среду в Акмолинской области зарегистрировано 368 случаев заражения коронавирусом, 171 человек выздоровели, 12 - скончались.