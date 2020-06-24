Подтопления на западной Украине превзошли масштаб бедствия 2008 года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подтопления в западных областях страны превосходят по масштабу разгул стихии 2008 года.

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Мы видели сейчас, что часть дорог затоплена, и люди отрезаны от цивилизации. Вода, хлеб, продукты питания, медикаменты - это основные вещи, которые мы уже отправили вертолетом в Верховинский район", - добавил премьер.

С 22 июня в западных регионах Украины, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. Из региона эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека.

По информации ГСЧС, по состоянию на утро 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская область - 161, Черновицкая - 15, Львовская - 8); 4 976 домов.