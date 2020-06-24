Парижский аэропорт Орли возобновил работу после трехмесячного перерыва

Французский международный аэропорт Орли в среду возобновил работу после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса COVID-19.

По сообщению парижских СМИ, аэропорт, тем не менее, пока выполняет лишь малую часть рейсов: запланировано проводить по 70 взлетов и посадок в сутки, притом, что до кризиса с коронавирусом этот показатель составлял 600.

В итоге если ранее в Орли обслуживали около 90 тыс. пассажиров в сутки, то теперь речь пойдет лишь о 10% от этого количества.

Орли не работал с 31 марта, когда власти Франции закрыли аэропорт в рамках мер по борьбе против распространения коронавирусной инфекции.