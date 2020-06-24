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Дальнее зарубежье 24.06.2020 19:11

Посольство США рекомендовало американцам избегать акций протеста в Минске из-за возможных задержаний

Посольство США в Белоруссии распространило предупреждение для американских граждан, находящихся в Минске, о возможных задержаниях на протестных акциях.

"Мы рекомендуем гражданам США избегать публичных демонстраций или акций протеста и помнить, что мирные демонстрации могут перерасти в конфронтации с применением насилия", - говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве отметили, что "правоохранительные органы задержали и арестовали некоторых участников и организаторов общественных мероприятий за предполагаемые нарушения белорусского законодательства".

В дипмиссии сообщили, что акции и мероприятия происходят как в Минске, так и по всей Беларуси. Дипломаты рекомендовали гражданам США иметь при себе удостоверения личности, в том числе, паспорта с действующей белорусской визой.

19-21 июня в Минске, областных и районных городах прошли пикеты солидарности в поддержку альтернативных претендентов на пост президента республики, ОМОН и милиция задержали десятки участников.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, США, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]