Посольство США рекомендовало американцам избегать акций протеста в Минске из-за возможных задержаний

Посольство США в Белоруссии распространило предупреждение для американских граждан, находящихся в Минске, о возможных задержаниях на протестных акциях.

"Мы рекомендуем гражданам США избегать публичных демонстраций или акций протеста и помнить, что мирные демонстрации могут перерасти в конфронтации с применением насилия", - говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве отметили, что "правоохранительные органы задержали и арестовали некоторых участников и организаторов общественных мероприятий за предполагаемые нарушения белорусского законодательства".

В дипмиссии сообщили, что акции и мероприятия происходят как в Минске, так и по всей Беларуси. Дипломаты рекомендовали гражданам США иметь при себе удостоверения личности, в том числе, паспорта с действующей белорусской визой.

19-21 июня в Минске, областных и районных городах прошли пикеты солидарности в поддержку альтернативных претендентов на пост президента республики, ОМОН и милиция задержали десятки участников.