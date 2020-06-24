В Киеве разрешили работу кафе, бассейнов и кинотеатров

В Киеве правительство разрешило возобновить работу ресторанам, кафе, бассейнам для индивидуальных тренировок, театрам и кинотеатрам, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

"Как вы знаете, правительство разрешило, и власть согласно этому выдала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов - для индивидуальных тренировок. А также - проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек. Могут работать и театры, и кинотеатры - с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать заведения. Вместе с тем, по его словам, город будет контролировать соблюдение правил работы всеми заведениями.

"Подчеркну: в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям. Сегодня каждый должен понимать, что надо беречься, соблюдать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, дезинфекторы, социальная дистанция", - добавил Кличко.

Как сообщалось, в опубликованном на сайте КГГА распоряжении №58 от 22 июня руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского работа кинотеатров, торгово-развлекательных центров и зон, а также обслуживание в помещениях ресторанов и кафе исключены из перечня запрещенных видов деятельности во время карантина в Киеве. Аналогичные пункты содержатся в постановлении кабинета министров Украины от 17 июня.

При этом запрещена деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха. Продолжают действовать ограничения на проведение госпитализаций и плановых операций в больницах, а также капремонтов жилья.

Между тем власти Киева разрешили участие групп более 10 человек во внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах и в ряде других квалификационных экзаменах и тестированиях.

Распоряжение устанавливает правила начала работы для органов власти с 8 утра, с 10 утра и позже - в оптовой и розничной торговле, почтовой и курьерской деятельности, для гостиниц и хостелов, субъектов организации питания, образования, страхования, искусства, спорта, развлечений и отдыха.

Из документа также исключен запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородном, междугородном, внутри- и межобластном сообщении. Кроме того, из списка подлежащих самоизоляции лиц исключены лица старше 60 лет.