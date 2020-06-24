Глава МИД Венесуэлы планирует обсудить с вице-премьером Борисовым экономическое сотрудничество

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что в ходе своей поездки в Москву планирует встретиться с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, обсудить с ним, в частности, экономическое сотрудничество.

"В ближайшие часы или завтра мы встретимся с вице-премьером Борисовым, с которым мы обсудим вопросы повестки дня комиссии высокого уровня между Венесуэлой и Россией. Я уверен, что благодаря работе этой комиссии мы сможем расширить наше сотрудничество, включить в него новые отрасли", - сказал он в среду в начале встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Арреаса отметил, что природные ресурсы Венесуэлы "открыты для справедливых и честных инвестиций со стороны российских граждан и открыты для применения российского научного потенциала".

В свою очередь Лавров отметил, что Москва ценит "стратегическое партнёрство, которое развивается на основе договоренностей президентов Путина и Мадуро".

"На основе этих договоренностей наши двусторонние отношения продвигаются вперед в таких областях как: энергетика, промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии, фармацевтика, военно-техническое сотрудничество", - сказал Лавров.