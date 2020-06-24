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ТЭК 24.06.2020 16:05

Рухани опасается утраты независимости МАГАТЭ

Президент Ирана Хасан Рухани в среду призвал МАГАТЭ сохранять независимость и не прогибаться под давлением со стороны США и Израиля.

"Сионистский режим и американцы оказывают давление на агентство, чтобы оно расследовало нечто, произошедшее 20 или 18 лет назад (в Иране - ИФ). Они обманывают агентство", - сказал Рухани, слова которого приводят европейские СМИ.

"Мы ожидаем, что агентство сумеет сохранить свою независимость", - добавил иранский президент.

Ранее в июне в МАГАТЭ по инициативе европейских стран приняли резолюцию, призывающую Иран дать пояснение по поводу того, занимался ли он тайной работой над ядерной программой в начале 2000-х. Рухани в связи с этим раскритиковал Великобританию, Францию и ФРГ за то, что именно они внесли на рассмотрение МАГАТЭ такой текст. "Мы не ожидали такого от европейцев", - сказал он. При этом Рухани, как отмечается в сообщениях, похвалил РФ и Китай, выступивших против одобрения такой резолюции.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]