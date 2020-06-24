Рухани опасается утраты независимости МАГАТЭ

Президент Ирана Хасан Рухани в среду призвал МАГАТЭ сохранять независимость и не прогибаться под давлением со стороны США и Израиля.
"Сионистский режим и американцы оказывают давление на агентство, чтобы оно расследовало нечто, произошедшее 20 или 18 лет назад (в Иране - ИФ). Они обманывают агентство", - сказал Рухани, слова которого приводят европейские СМИ.
"Мы ожидаем, что агентство сумеет сохранить свою независимость", - добавил иранский президент.
Ранее в июне в МАГАТЭ по инициативе европейских стран приняли резолюцию, призывающую Иран дать пояснение по поводу того, занимался ли он тайной работой над ядерной программой в начале 2000-х. Рухани в связи с этим раскритиковал Великобританию, Францию и ФРГ за то, что именно они внесли на рассмотрение МАГАТЭ такой текст. "Мы не ожидали такого от европейцев", - сказал он. При этом Рухани, как отмечается в сообщениях, похвалил РФ и Китай, выступивших против одобрения такой резолюции.
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