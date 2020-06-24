Президент Алиев посещает Гянджу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду посещают Гянджу, сообщает сайт главы государства.

Согласно сообщению, глава государства возложил цветы к памятнику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдару Алиеву.

В рамках визита президент принял участие в открытии завода по производству мрамора и гранита ООО "NB закупка и торговля".

Кроме того, глава государства ознакомился с ходом строительства жилого комплекса, осуществляемого агентством MIDA.

А. Мамедов