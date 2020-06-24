Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на проектирование и строительство центра «ASAN Xidmet» в Гяндже.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Б.Рустамбеков