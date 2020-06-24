Президент Алиев выделил 13,8 млн манатов на строительство театра в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением строительства Гянджинского государственного драматического театра, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению Исполнительной власти города Гянджа будет выделено 13,8 млн манатов на продолжение строительства нового здания театра.

Средства будут выделены из госинвестиций, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

А. Мамедов