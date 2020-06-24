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Культура 24.06.2020 16:45

Президент Алиев выделил 13,8 млн манатов на строительство театра в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением строительства Гянджинского государственного драматического театра, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению Исполнительной власти города Гянджа будет выделено 13,8 млн манатов на продолжение строительства нового здания театра.

Средства будут выделены из госинвестиций, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

А. Мамедов

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Тэги: ТЕАТР, СТРОИТЕЛЬСТВО, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]