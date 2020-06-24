ИВ Гянджи получит около 4 млн манатов на продолжение строительства спорткомплекса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3,8 млн манатов на продолжение строительства спортивного комплекса в городе Гянджа.
Средства будут выделены Исполнительной власти Гянджи в рамках капитальных вложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.
Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Н.Аббасова
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