ИВ Гянджи получит около 4 млн манатов на продолжение строительства спорткомплекса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3,8 млн манатов на продолжение строительства спортивного комплекса в городе Гянджа.

Средства будут выделены Исполнительной власти Гянджи в рамках капитальных вложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Н.Аббасова