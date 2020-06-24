Берлин приветствует контакты между РФ и США по контролю над вооружением - МИД ФРГ

Берлин приветствует переговоры между РФ и США по контролю над вооружением, которые состоялись 22 июня в Вене, заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Правительство приветствует тот факт, что США и Россия встретились на новом раунде стратегических переговоров и провели конструктивный разговор. Это позитивный знак того, что обе стороны согласны на то, чтобы в скором времени продолжить эти переговоры", - сказал Бургер в Берлине в среду.
По его словам, правительство и глава МИД Германии "активно выступают за то, чтобы снова вывести на международную повестку дня вопросы ядерного разоружения и контроля над вооружением".
"Для нас продление договора New Start (ИФ - Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III) стоит на первом месте. Иначе договор истечет через 9 месяцев. И мы побуждаем США и Россию к его продлению", - подчеркнул Бургер.
Продление договора "создает хорошую базу для дальнейшей работы над контролем над вооружением", добавил представитель министерства.
В минувший понедельник, 22 июня делегации России и США обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении договора о СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений). Межведомственные делегации сторон возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник президента США по вопросам контроля над вооружениями, и.о. старшего заместителя госсекретаря США Маршалл Биллингсли. Это была первая очная встреча Рябкова с Биллингсли.
Действие ДСНВ истекает 5 февраля следующего года. Москва многократно предлагала Вашингтону продлить соглашение еще на пять лет без каких-либо условий с тем, чтобы не допустить полного развала системы контроля над вооружениями. В прошлом году США оформили выход из одного из ключевых документов в этой сфере - Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а совсем недавно заявили о том, что покидают Договор по открытому небу.
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