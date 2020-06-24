Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9234 RUR   0.0247 GBR   2.1273 TRY   0.2484

Цена на нефть

23.06   $/bbl WTI 40.37 -0.09 Brent 42.63 -0.45

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.06.2020 20:45

Берлин приветствует контакты между РФ и США по контролю над вооружением - МИД ФРГ

Берлин приветствует переговоры между РФ и США по контролю над вооружением, которые состоялись 22 июня в Вене, заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Правительство приветствует тот факт, что США и Россия встретились на новом раунде стратегических переговоров и провели конструктивный разговор. Это позитивный знак того, что обе стороны согласны на то, чтобы в скором времени продолжить эти переговоры", - сказал Бургер в Берлине в среду.

По его словам, правительство и глава МИД Германии "активно выступают за то, чтобы снова вывести на международную повестку дня вопросы ядерного разоружения и контроля над вооружением".

"Для нас продление договора New Start (ИФ - Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III) стоит на первом месте. Иначе договор истечет через 9 месяцев. И мы побуждаем США и Россию к его продлению", - подчеркнул Бургер.

Продление договора "создает хорошую базу для дальнейшей работы над контролем над вооружением", добавил представитель министерства.

В минувший понедельник, 22 июня делегации России и США обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении договора о СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений). Межведомственные делегации сторон возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник президента США по вопросам контроля над вооружениями, и.о. старшего заместителя госсекретаря США Маршалл Биллингсли. Это была первая очная встреча Рябкова с Биллингсли.

Действие ДСНВ истекает 5 февраля следующего года. Москва многократно предлагала Вашингтону продлить соглашение еще на пять лет без каких-либо условий с тем, чтобы не допустить полного развала системы контроля над вооружениями. В прошлом году США оформили выход из одного из ключевых документов в этой сфере - Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а совсем недавно заявили о том, что покидают Договор по открытому небу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, США, МИД


Похожие новости


Отчуждение России от ЕС нарастает - президент ФРГ Москва может убедить Тегеран вновь играть по правилам, считают в Берлине "Северный поток 2" будет достроен и введен в эксплуатацию - Матвиенко Профильное ведомство ФРГ разрешило прокладку труб "Северного потока 2" зимой Меркель заметила оживление сотрудничества с Россией в расследовании убийства в Берлине после высылки двух дипломатов РФ из ФРГ Прогресса "нормандской четверки" было недостаточно для снятия санкций с России - Меркель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]