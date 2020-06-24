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Наука и образование 24.06.2020 16:59

Минобразования Азербайджана получит 2 млн манатов для начала строительства общеобразовательной школы в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о строительстве общеобразовательной школы в Гяндже.

Согласно распоряжению, министерству образования выделяется первично 2 млн манатов на строительство нового здания общеобразовательной школы на 760 учеников в городе Гянджа.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.

Министерству экономики поручено в проекте госбюджета на 2021 год при распределении государственных капитальных вложений предусмотреть финансовые ресурсы, необходимые для завершения строительства здания средней школы.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГЯНДЖА, ШКОЛА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]