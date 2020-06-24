Минобразования Азербайджана получит 2 млн манатов для начала строительства общеобразовательной школы в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о строительстве общеобразовательной школы в Гяндже.
Согласно распоряжению, министерству образования выделяется первично 2 млн манатов на строительство нового здания общеобразовательной школы на 760 учеников в городе Гянджа.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.
Министерству экономики поручено в проекте госбюджета на 2021 год при распределении государственных капитальных вложений предусмотреть финансовые ресурсы, необходимые для завершения строительства здания средней школы.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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