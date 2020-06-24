Президент Алиев открыл модульную больницу в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии модульной больницы в Гяндже, сообщает сайт главы государства.

Это пятая по счету больница подобного рода.

Как сообщалось ранее, всего планируется открытие 10 модульных больниц, двух - в Баку, 8 - в регионах Азербайджана.

Строительство 6 из них финансируется за счет бюджетных средств, 4 – со стороны частных структур.

В апреле 2020 года президент Алиев распорядился о строительстве в республике 6 больниц модульного типа на 1,2 тыс. коек.

Согласно распоряжению, в рамках проводимых мер по борьбе с пандемией коронавируса в сфере здравоохранения, удовлетворения возрастающих потребностей в медицинских учреждениях и медицинского оборудования для эффективного лечения инфицированных, министерству финансов Азербайджана выделяется 14,8 млн манатов ($8,7 млн по текущему курсу).

Средства выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год.

Б.Рустамбеков