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Регион 24.06.2020 17:34

В Иране ускоряется распространение COVID-19, власти призывают население не забывать о масках

В министерстве здравоохранения Ирана в среду призвали жителей страны надевать маски и, таким образом, помочь остановить ускорившееся в последние дни распространение коронавируса COVID-19.

"Нужно сделать так, чтобы ношение маски стало обязательным... Если мы будем использовать маски, в частности, в закрытых помещениях и в ходе общественных мероприятий, то сможем замедлить распространение вируса", - приводят западные СМИ слова замглавы Минздрава Ирана Алирезы Раиси.

Ранее в среду власти страны сообщили о смерти за сутки 133 пациентов с коронавирусом. Это - самый высокий показатель в Иране с 6 апреля. Кроме того, уже шестой день подряд в Иране получают сведения о смерти за сутки более 100 пациентов, заразившихся COVID-19.

В общей сложности, по официальным данным, в Иране вирусом за все время заразились более 212 тыс. человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]