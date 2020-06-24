В Иране ускоряется распространение COVID-19, власти призывают население не забывать о масках

В министерстве здравоохранения Ирана в среду призвали жителей страны надевать маски и, таким образом, помочь остановить ускорившееся в последние дни распространение коронавируса COVID-19.
"Нужно сделать так, чтобы ношение маски стало обязательным... Если мы будем использовать маски, в частности, в закрытых помещениях и в ходе общественных мероприятий, то сможем замедлить распространение вируса", - приводят западные СМИ слова замглавы Минздрава Ирана Алирезы Раиси.
Ранее в среду власти страны сообщили о смерти за сутки 133 пациентов с коронавирусом. Это - самый высокий показатель в Иране с 6 апреля. Кроме того, уже шестой день подряд в Иране получают сведения о смерти за сутки более 100 пациентов, заразившихся COVID-19.
В общей сложности, по официальным данным, в Иране вирусом за все время заразились более 212 тыс. человек.
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