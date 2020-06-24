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Бизнес и законодательство 24.06.2020 17:36

Более 145 тыс. налогоплательщик в Азербайджане обратились за господдержкой из-за COVID-19

На 23 июня число пострадавших в Азербайджане от коронавируса COVID-19 налогоплательщиков, обратившихся за государственной поддержкой, составляет 145,74 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

В частности, для выплаты части зарплаты работающих по найму были зарегистрированы обращения 24,492 тыс. налогоплательщиков. Число их работников составляет 210,152 тыс. человек (объем запрашиваемой помощи – 96,28 млн манатов).

Для поддержки микропредпринимателям обратилось 117,031 тыс. налогоплательщиков (объем запрашиваемой помощи – 62,91 млн манатов).

При этом на 23 июня фактическую помощь для оплаты части зарплаты работающих по найму получили 24,017 тыс. налогоплательщиков на сумму 92,54 млн манатов, для поддержки микропредпринимательства – 105,052 тыс. на сумму 62,68 млн манатов.

Как сообщалось ранее, из госбюджета 215 млн манатов будет направлено на выплату зарплат 304 тыс. человек, работающих в компаниях, существенно пострадавших от коронавируса.

Кроме этого, 80 млн манатов будет выплачено около 300 тыс. субъектам микробизнеса. Размер выплат им составит от 250 манатов до 5 тыс. манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]