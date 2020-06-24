Более 145 тыс. налогоплательщик в Азербайджане обратились за господдержкой из-за COVID-19

На 23 июня число пострадавших в Азербайджане от коронавируса COVID-19 налогоплательщиков, обратившихся за государственной поддержкой, составляет 145,74 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
В частности, для выплаты части зарплаты работающих по найму были зарегистрированы обращения 24,492 тыс. налогоплательщиков. Число их работников составляет 210,152 тыс. человек (объем запрашиваемой помощи – 96,28 млн манатов).
Для поддержки микропредпринимателям обратилось 117,031 тыс. налогоплательщиков (объем запрашиваемой помощи – 62,91 млн манатов).
При этом на 23 июня фактическую помощь для оплаты части зарплаты работающих по найму получили 24,017 тыс. налогоплательщиков на сумму 92,54 млн манатов, для поддержки микропредпринимательства – 105,052 тыс. на сумму 62,68 млн манатов.
Как сообщалось ранее, из госбюджета 215 млн манатов будет направлено на выплату зарплат 304 тыс. человек, работающих в компаниях, существенно пострадавших от коронавируса.
Кроме этого, 80 млн манатов будет выплачено около 300 тыс. субъектам микробизнеса. Размер выплат им составит от 250 манатов до 5 тыс. манатов.
А.Мамедов
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