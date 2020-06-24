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Внутренняя политика 24.06.2020 18:14

Президент Алиев посетил ряд объектов социального значения в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в ходе визита в Гянджу посетил ряд объектов, сообщает сайт главы государства.

В частности глава государства, принял участие в открытии нового учебного корпуса Государственного аграрного университета, на открытии после реконструкции моста через реку Гянджачай, ознакомился с ходом строительства нового здания Гянджинского драматического театра, на открытии после реконструкции комплекса каравансарая «Шах Аббас» и «Угурлу Хан».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГЯНДЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]