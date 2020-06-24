Президент Алиев посетил ряд объектов социального значения в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в ходе визита в Гянджу посетил ряд объектов, сообщает сайт главы государства.

В частности глава государства, принял участие в открытии нового учебного корпуса Государственного аграрного университета, на открытии после реконструкции моста через реку Гянджачай, ознакомился с ходом строительства нового здания Гянджинского драматического театра, на открытии после реконструкции комплекса каравансарая «Шах Аббас» и «Угурлу Хан».

Б.Рустамбеков