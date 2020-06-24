В Азербайджане за сутки выявлено 590 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 590 человек, сообщает оперативный штаб.
Впервые суточное число заразившихся приблизилось к 600 человек.
"В тоже время выздоровели 265 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 14,305 тыс. человек, число вылечившихся - 7,768 тыс., скончавшихся - 174.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 6,363 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 9,103 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 441,961 тыс. тестов.
Б.Рустамбеков
Президент Алиев посещает Самухский район
Президент Алиев посетил ряд объектов социального значения в Гяндже
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных орудий - Минобороны
Транзит российского газа через Украину по Трансбалканскому коридору возобновился с ремонтом "Турецкого потока"
Средняя цена на азербайджанскую нефть в январе-мае составила $41 за баррель - Алиев
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП РФ в 2020г до 6,6%, мирового - до 4,9%
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Помпео призывает готовиться к новым мерам против Ирана, если тот откажется сотрудничать с МАГАТЭ
США вводят санкции против капитанов пяти иранских танкеров, поставивших горючее в Венесуэлу
США надеются в ближайшие недели согласовать условия возобновления поездок в Европу и другие части света - Помпео
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог