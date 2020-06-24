В Азербайджане за сутки выявлено 590 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 590 человек, сообщает оперативный штаб.

Впервые суточное число заразившихся приблизилось к 600 человек.

"В тоже время выздоровели 265 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 14,305 тыс. человек, число вылечившихся - 7,768 тыс., скончавшихся - 174.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 6,363 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 9,103 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 441,961 тыс. тестов.

Б.Рустамбеков