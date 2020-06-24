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Дальнее зарубежье 24.06.2020 21:00

Помпео призывает прекратить поставки оружия в Ливию из Турции и России

Администрация США считает нужным добиться прекращения любых поставок оружия в Ливию, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.

"В Ливии мы нацелены на то, чтобы добиться прекращения боевых действий, снизить поставки оружия из каких бы то ни было стран - будь то Турция, Россия или какое-то другое государство", - сказал Помпео на пресс-конференции в госдепартаменте.

Он счел важным работать над политическим решением ливийского конфликта и выразил надежду на то, что все заинтересованные стороны будут согласны вести по этому вопросу переговоры.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЛИВИЯ, ОРУЖИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]