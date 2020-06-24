Помпео призывает прекратить поставки оружия в Ливию из Турции и России

Администрация США считает нужным добиться прекращения любых поставок оружия в Ливию, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.

"В Ливии мы нацелены на то, чтобы добиться прекращения боевых действий, снизить поставки оружия из каких бы то ни было стран - будь то Турция, Россия или какое-то другое государство", - сказал Помпео на пресс-конференции в госдепартаменте.

Он счел важным работать над политическим решением ливийского конфликта и выразил надежду на то, что все заинтересованные стороны будут согласны вести по этому вопросу переговоры.