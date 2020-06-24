Экс-президент Украины Янукович заподозрен в государственной измене

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу, двум бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.
"Они подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года)", - говорится в обнародованном в среду вечером пресс-службой ГБР сообщении.
Согласно сообщению, в ходе досудебного расследования установлено, что Янукович при соучастии с Саламатиным и Лебедевым с 2012 по 2014 годы совершили государственную измену. А именно действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставлении Российской Федерации и ее представителям помощи в подрывной деятельности против Украины.
"Подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации. Такие действия совершались, в частности, на территории автономной республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова", - говорится в сообщении.
В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.
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