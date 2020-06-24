Средняя цена на азербайджанскую нефть в январе-мае составила $41 за баррель - Алиев

Средняя цена на азербайджанскую нефть в январе-мае 2020 года составила $41 за баррель, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Несмотря на то, что цена нефть в бюджете Азербайджана за 2020 год заложена в $55, фактически средняя цена в январе-мае текущего года составила $41 за баррель. Поэтому наши доходы падают», - заявил Алиев в среду в ходе встречи с врачами в Гяндже на открытии модульной больницы.
По его словам, из-за коронавирусной инфекции спад ВВП Азербайджана в январе-мае 2020 года составил 1,7%, некоторые из важных для экономики сфер вынужденно прекратили свою деятельность.
«Это небольшой спад. Но с начала года показатели нашей экономики были очень хорошими. У нас были большие планы и хорошие перспективы. Все ведущие международные финансовые структуры видели экономику Азербайджана в 2020 году как быстроразвивающуюся и заявляли об этом. Но мы сознательно приняли ограничительные меры (из-за COVID-19 – ИФ). Для предотвращения массового заражения были закрыты школы, университеты, предприятия общественного питания, крупные торговые центры», - сказал президент.
Касаясь сфер экономики, которые фактически прекратили свою деятельность, Алиев отметил сферу туризма. «За последние 5 лет мы сформировали туристическую индустрию как сильный и стимулирующий сектор и с каждым годом число прибывающих в Азербайджан туристов увеличивалось. В прошлом году был достигнут рекорд, когда число иностранных граждан прибывших в страну составило 3 млн человек», сказал глава государства.
По его словам, по разным оценкам туристы в прошлом году потратили в Азербайджане от $1,5 млрд до $2 млрд. «Это означало увеличение потока инвалюты в страну. Но сегодня мы лишились этого», - отметил Алиев.
Б.Рустамбеков
Президент Алиев посещает Самухский район
Президент Алиев посетил ряд объектов социального значения в Гяндже
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных орудий - Минобороны
Граждане Азербайджана не соблюдают санитарные требования из-за COVID-19, это ведет к росту числа зараженных – Алиев
В Азербайджане за сутки выявлено 590 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Помпео призывает готовиться к новым мерам против Ирана, если тот откажется сотрудничать с МАГАТЭ
США вводят санкции против капитанов пяти иранских танкеров, поставивших горючее в Венесуэлу
США надеются в ближайшие недели согласовать условия возобновления поездок в Европу и другие части света - Помпео
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог