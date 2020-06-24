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Макроэкономика 24.06.2020 21:32

Средняя цена на азербайджанскую нефть в январе-мае составила $41 за баррель - Алиев

Средняя цена на азербайджанскую нефть в январе-мае 2020 года составила $41 за баррель, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Несмотря на то, что цена нефть в бюджете Азербайджана за 2020 год заложена в $55, фактически средняя цена в январе-мае текущего года составила $41 за баррель. Поэтому наши доходы падают», - заявил Алиев в среду в ходе встречи с врачами в Гяндже на открытии модульной больницы.

По его словам, из-за коронавирусной инфекции спад ВВП Азербайджана в январе-мае 2020 года составил 1,7%, некоторые из важных для экономики сфер вынужденно прекратили свою деятельность.

«Это небольшой спад. Но с начала года показатели нашей экономики были очень хорошими. У нас были большие планы и хорошие перспективы. Все ведущие международные финансовые структуры видели экономику Азербайджана в 2020 году как быстроразвивающуюся и заявляли об этом. Но мы сознательно приняли ограничительные меры (из-за COVID-19 – ИФ). Для предотвращения массового заражения были закрыты школы, университеты, предприятия общественного питания, крупные торговые центры», - сказал президент.

Касаясь сфер экономики, которые фактически прекратили свою деятельность, Алиев отметил сферу туризма. «За последние 5 лет мы сформировали туристическую индустрию как сильный и стимулирующий сектор и с каждым годом число прибывающих в Азербайджан туристов увеличивалось. В прошлом году был достигнут рекорд, когда число иностранных граждан прибывших в страну составило 3 млн человек», сказал глава государства.

По его словам, по разным оценкам туристы в прошлом году потратили в Азербайджане от $1,5 млрд до $2 млрд. «Это означало увеличение потока инвалюты в страну. Но сегодня мы лишились этого», - отметил Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЭКОНОМИКА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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