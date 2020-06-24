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Здравоохранение 24.06.2020 22:04

Граждане Азербайджана не соблюдают санитарные требования из-за COVID-19, это ведет к росту числа зараженных – Алиев

Жесткий карантин в Азербайджане будет сохранен в зависимости от распространения коронавирусной инфекции, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Какой период будет продолжаться жесткий режим карантина в Азербайджане, покажет жизнь и распространение коронавируса. С начала мая начались смягчительные меры, так как число вылечившихся превышало число заболевших. Но динамика последнего времени показывает, что несмотря на наши требования, некоторые граждане демонстрируют безответственность и не соблюдают элементарных правил», - заявил Алиев в среду в ходе встречи с врачами в Гяндже на открытии модульной больницы.

«Об этих правилах много говорилось. Я говорил, врачи, медицинские специалисты. Эти правила просты и они не только в Азербайджане, а по всему миру и их соблюдение не является сложным делом – маска, расстояние и дезинфекция. Эти три фактора защищают людей. Если эти правила будут соблюдаться, то число зараженных людей будет уменьшаться. Н а что видим мы? Мы видим, что после смягчения карантина эти правила нарушаются массово и именно из-за этого мы снова пошли на ужесточение ограничительных мероприятий, иначе при росте числа заболевших наша система здравоохранение могла не выдержать», - сказал Алиев.

Специальный карантинный режим в Азербайджане действует до 1 августа. При этом в Баку, еще 6 городах страны и Абшеронском районе до 5 июля действует жесткий режим карантина: закрыты торговые центры, объекты общепита работают только на вынос, население может покидать квартиры только посредством СМС-разрешений.

В Азербайджане с 27 апреля начали смягчение ограничений из-за COVID-19, и с начала мая наблюдается постоянный рост числа инфицированных.

По состоянию на 24 июня в Азербайджане общее число зараженных составляет 14,305 тыс. человек, вылечившихся - 7,768 тыс., скончавшихся - 174. В настоящее время в больницах специального режима находятся 6,363 тыс. человек.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАНТИН, ПЕРИОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]