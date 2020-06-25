Эрдоган обсудил с Зеленским борьбу против COVID-19 и региональные проблемы

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила в среду пресс-служба турецкого президента на своей странице в Twitter.

"В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, а также вопросы сотрудничества в борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.