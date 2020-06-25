Росавиация предложила начать возобновление международных рейсов со стран СНГ

Росавиация предложила поэтапное возобновление международных рейсов из РФ, начиная со стран СНГ, пишет газета "Коммерсантъ" в четверг.

Письмо с таким предложением первый замминистра транспорта - руководитель Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, утверждают источники издания.

Авиасообщение с другими странами Нерадько предлагает открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки в них.

Источник газеты в Росавиации подтвердил факт существования письма. Официально в ведомстве ситуацию не комментируют. В секретариате Голиковой сказали, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поручил МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возможного открытия авиасообщения. "Вопрос находится в стадии проработки. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации", - отметили в секретариате.

РФ из-за пандемии коронавируса запретила почти все международные пассажирские авиаперевозки в конце марта.

Источник "Интерфакса" сообщал ранее, что международное авиасообщение может возобновиться с 15 июля, первыми могут начаться полеты в страны ЕАЭС и СНГ.

Гендиректор и основной собственник "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов на совещании у президента Владимира Путина в июне также просил о поэтапном открытии полетов в страны СНГ.