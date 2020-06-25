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Трамп игнорировал ранние предупреждения о COVID-19 - Болтон

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп игнорировал ранние предупреждения о пандемии коронавируса из-за потенциального влияния, которое она могла оказать на торговую сделку с Китаем.

"(...) Президент не хотел слышать плохие новости о своем друге Си Цзиньпине (председатель КНР - ИФ). Он не хотел слышать плохие новости о сокрытии вируса в Китае или его потенциальном влиянии на китайскую торговую сделку, которую он так хочет заключить. И он не хотел слышать о потенциальном влиянии пандемии на американскую экономику и ее влиянии на его переизбрание", - сказал Болтон в интервью CNN.

По его мнению, тот факт, что президент закрывал глаза на ранние предупреждения о коронавирусе привел к тому, что страна не может справиться с COVID-19.

"Я думаю, что в стране такого размера, как Соединенные Штаты, государственные и местные органы власти должны играть большую роль, но на федеральном уровне реакция не была последовательной", - сказал он.

По данным института Джонса Хопкинса, в США подтверждено 2 млн 380 тыс.065 случаев заражения COVID-19, умерло 121 тыс. 969 человек.

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Тэги: США, БОЛТОН, ТРАМП, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]