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Здравоохранение 25.06.2020 09:29

В Китае за сутки выявлены 20 новых случаев заражения коронавирусом: 19 активных и один бессимптомный - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены 20 новых случаев заражения коронавирусом, из них 19 больных в активной форме и один бессимптомный носитель, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев пять "импортированы", 14 зафиксированы внутри страны: 13 - в Пекине и один в провинции Хэбэй, на территории которой расположена столица КНР.

За предыдущие сутки были выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом: 12 активных (семь - в Пекине, два - в Хэбэе, три ввозных) и три бессимптомных носителя.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 449 активных случая заражения, из них 1 тыс. 893 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки выявлены два новых случаев заболевания, оба - в Гонконге. С начала эпидемии зарегистрированы 1 тыс. 670 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 179 (при шести случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 446 (семь случаев смерти).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]