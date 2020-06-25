В Китае за сутки выявлены 20 новых случаев заражения коронавирусом: 19 активных и один бессимптомный - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены 20 новых случаев заражения коронавирусом, из них 19 больных в активной форме и один бессимптомный носитель, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев пять "импортированы", 14 зафиксированы внутри страны: 13 - в Пекине и один в провинции Хэбэй, на территории которой расположена столица КНР.

За предыдущие сутки были выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом: 12 активных (семь - в Пекине, два - в Хэбэе, три ввозных) и три бессимптомных носителя.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 449 активных случая заражения, из них 1 тыс. 893 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки выявлены два новых случаев заболевания, оба - в Гонконге. С начала эпидемии зарегистрированы 1 тыс. 670 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 179 (при шести случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 446 (семь случаев смерти).