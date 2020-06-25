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Новое обвинительное заключение против Ассанжа выдвинули в США

Против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США выдвинули новые обвинения, предполагающие его сговор с хакерами, связанными с Anonymous, сообщает Минюст США.

"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.

Отмечается, что новое обвинительное заключение не добавляет дополнительных пунктов к 18 статьям, перечисленным в первом обвинительном заключении в мае 2019 года. Однако расширяет масштаб заговора, связанного с предполагаемыми компьютерными вторжениями, в которых Ассанж был ранее обвинен.

Согласно обвинительному документу, Ассанж и другие сотрудники WikiLeaks завербовали хакеров и согласовали с ними совершение компьютерных вторжений в интересах WikiLeaks.

"WikiLeaks получил и опубликовал электронные письма, полученные в результате взлома данных, совершенного против американской разведывательной консалтинговой компании группой хакеров, связанных с Anonymous и LulzSec", - говорится в сообщении.

В случае признания Ассанжа виновным ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного вторжения, за которое ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В настоящее время основатель WikiLeaks содержится под стражей в Великобритании.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АССАНЖ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]