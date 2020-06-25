Новое обвинительное заключение против Ассанжа выдвинули в США

Против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США выдвинули новые обвинения, предполагающие его сговор с хакерами, связанными с Anonymous, сообщает Минюст США.
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Отмечается, что новое обвинительное заключение не добавляет дополнительных пунктов к 18 статьям, перечисленным в первом обвинительном заключении в мае 2019 года. Однако расширяет масштаб заговора, связанного с предполагаемыми компьютерными вторжениями, в которых Ассанж был ранее обвинен.
Согласно обвинительному документу, Ассанж и другие сотрудники WikiLeaks завербовали хакеров и согласовали с ними совершение компьютерных вторжений в интересах WikiLeaks.
"WikiLeaks получил и опубликовал электронные письма, полученные в результате взлома данных, совершенного против американской разведывательной консалтинговой компании группой хакеров, связанных с Anonymous и LulzSec", - говорится в сообщении.
В случае признания Ассанжа виновным ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного вторжения, за которое ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
В настоящее время основатель WikiLeaks содержится под стражей в Великобритании.
Правительство Киргизии может вновь ввести режим ЧП в Бишкеке и в Оше из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных орудий - Минобороны
Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования с 8,5% до 8,25%
AZAL и Turkish Airlines с 1 июля начнут выполнение спецрейсов между Баку и Стамбулом
Росавиация предложила начать возобновление международных рейсов со стран СНГ
Число жертв коронавируса в мире превысило 482 тыс. человек, число заражений превысило 9,4 млн - университет Хопкинса
В Китае за сутки выявлены 20 новых случаев заражения коронавирусом: 19 активных и один бессимптомный - Госкомздрав КНР
Граждане Азербайджана не соблюдают санитарные требования из-за COVID-19, это ведет к росту числа зараженных – Алиев
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог