Правительство Киргизии может вновь ввести режим ЧП в Бишкеке и в Оше из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19

Власти Киргизии рассмотрят вопрос о введении режима чрезвычайного положения в городах Бишкеке и Оше, в Чуйской и Ошской областях из-за высокого уровня распространения коронавируса COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Мадамин Каратаев на брифинге в четверг.
"На данный момент ситуация очень острая в Чуйской области, Бишкеке, Ошской области и в Оше. Сегодня на заседании Республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией будет рассмотрен вопрос о введении режима ЧП и принято решение с учетом всех факторов", - сказал Каратаев.
По его словам, комиссия также рассмотрит вопрос о закрытии на карантин здания парламента, где выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.
"На сегодня случаи заражения фиксируются не только в "Белом доме", но и в других госучреждениях. Поэтому госслужащие переходят на удаленную работу с соблюдением санитарных норм. Вопрос о закрытии на карантин здания парламента будет рассматриваться на пленарном заседании комиссии", - добавил Каратаев.
В минувшую среду стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада в Москве, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, после положительного теста на коронавирус у членов киргизской делегации.
По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 3 тыс. 954, скончались от коронавируса 43 человека, 2 тыс. 112 человек излечились от инфекции.
После первых выявленных случаев заражения COVID-19 правительство Киргизии уже вводило режим чрезвычайного положения в Бишкеке и других городах и регионах, где были обнаружены очаги распространения коронавирусной инфекции. 11 мая режим ЧП по коронавирусу был отменен, режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.
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