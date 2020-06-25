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Дальнее зарубежье 25.06.2020 09:37

Мадуро обещает уйти из власти, если этого потребуют сограждане на референдуме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что единственный вариант, позволяющий добиться его досрочного ухода из власти - это референдум.

"Единственный вариант, при котором я отсюда уйду, - это голосование, в ходе которого народ решит, оставаться мне или нет", - приводят в четверг его слова латиноамериканские СМИ.

"И я приму тот вердикт, которое демократическим путём вынесет народ", - пообещал Мадуро.

При этом он отметил, что для организации такого референдума нужно будет собрать необходимое количество подписей.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]