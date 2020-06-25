Мадуро обещает уйти из власти, если этого потребуют сограждане на референдуме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что единственный вариант, позволяющий добиться его досрочного ухода из власти - это референдум.

"Единственный вариант, при котором я отсюда уйду, - это голосование, в ходе которого народ решит, оставаться мне или нет", - приводят в четверг его слова латиноамериканские СМИ.

"И я приму тот вердикт, которое демократическим путём вынесет народ", - пообещал Мадуро.

При этом он отметил, что для организации такого референдума нужно будет собрать необходимое количество подписей.