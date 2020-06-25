Мадуро обещает уйти из власти, если этого потребуют сограждане на референдуме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что единственный вариант, позволяющий добиться его досрочного ухода из власти - это референдум.
"Единственный вариант, при котором я отсюда уйду, - это голосование, в ходе которого народ решит, оставаться мне или нет", - приводят в четверг его слова латиноамериканские СМИ.
"И я приму тот вердикт, которое демократическим путём вынесет народ", - пообещал Мадуро.
При этом он отметил, что для организации такого референдума нужно будет собрать необходимое количество подписей.
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