Число жертв коронавируса в мире превысило 482 тыс. человек, число заражений превысило 9,4 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 9:00 четверга достигло 482 тыс. 184 человек, увеличившись за сутки на 4,6 тыс. человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Накануне сообщалось о 5 тыс. 413 жертвах коронавируса за сутки.

По данным университета, число заражений COVID-19 в мире к утру четверга достигло 9 млн 408 тыс. 757, рост за сутки составил 145 тыс. 291, накануне сообщалось о 164 тыс. 823 заражениях за сутки. К 9:00 четверга излечились от коронавирусной инфекции в мире 4,7 млн. человек.

Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 381 тыс. 538 (121 тыс. 979 скончавшихся), Бразилии - 1 млн 188 тыс. 631 (умерли 53 тыс. 830).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 62,2. В США на 1 млн населения скончались 376 человека, в Бразилии - 253.