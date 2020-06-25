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Дальнее зарубежье 25.06.2020 09:43

Трамп: выводимые из ФРГ войска частично вернутся домой, частично - отправятся в другие страны Европы

Часть американского воинского контингента, которая будет выведена из ФРГ, вернётся на родину, а часть - будет направлена в Польшу и другие европейские страны, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Часть военных вернется домой, часть перебазируется в другие страны Европы, в частности, в Польшу", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Он подтвердил, что США существенно сократят военное присутствие в ФРГ, оставив там около 25 тыс. военных.

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Тэги: США, ЕВРОПА, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]