Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9234 RUR   0.0247 GBR   2.1273 TRY   0.2484

Цена на нефть

24.06   $/bbl WTI 38.01 -2.36 Brent 40.31 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.06.2020 09:56

В Украине новый антирекорд - 994 человека заболели COVID-19 за сутки, 16 человек скончались - СНБО

В Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 16 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось о 940 новых заболевших Covid-19 за сутки, 23 июня было 833 инфицированных, 22 июня - 681 заболевший, 21 июня было 735 инфицированных, 20 июня - сообщалось о 841 заболевшем, 19 июня - о 921 случае заболевания Covid-19.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 40 008 человек, выздоровевших - 17 758, умерли 1 067 человек.

Сейчас на Украине Covid-19 болеют 21 183 человек, что на 629 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (204 случая), Одесской области (95 случаев), Закарпатской области (85 случаев), Ровненской области (84 случая), в Киеве (85 случаев).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


На Украине 656 заболевших COVID-19 за сутки, 12 пациентов умерли - СНБО На Украине 648 человек заболели Covid-19 за сутки, девять пациентов скончались На Украине новый антирекорд - 753 заболевших COVID-19 за минувшие сутки На Украине за сутки зафиксировано 433 новых случая Covid-19, 17 человек скончались На Украине зафиксировали 550 новых случаев Covid-19 за минувшие сутки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]