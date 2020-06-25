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Транспорт и связь 25.06.2020 09:58

AZAL и Turkish Airlines с 1 июля начнут выполнение спецрейсов между Баку и Стамбулом

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и турецкая авиакомпания «Turkish Airlines» с 1 июля 2020 года начнут выполнение специальных полетов по маршруту Баку-Стамбул-Баку и Стамбул-Баку-Стамбул, говорится в сообщении AZAL.

«По взаимной договоренности для возвращения на родину находящихся в Турции граждан Азербайджана, в том числе и студентов, а также для облегчения въезда в Турцию азербайджанских граждан, желающих попасть в страну по различным причинам, авиакомпании AZAL и Turkish Airlines с 1 июля будут выполнять по два спецрейса по маршруту Баку-Стамбул-Баку и Стамбул-Баку-Стамбул», - говорится в информации.

AZAL будет выполнять рейсы по четвергам и субботам, Turkish Airlines – по средам и пятницам.

По срокам открытия продажи билетов будет предоставлена дополнительная информация.

⠀ На рейс Баку-Стамбул будут допускаться пассажиры, которые в специальных лабораториях, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB), в течение 48 часов до полета прошли тестирование на COVID-19, в результате которого был получен отрицательный результат на коронавирус.

Граждане, летящие рейсом Стамбул-Баку, в течение 48 часов до полета должны будут пройти тестирование на COVID-19 в лечебных учреждениях, рекомендованных министерством здравоохранения Турции, и во время регистрации представить справку об отрицательном результате теста.

Граждане, следующие из других стран, должны представить справку об отрицательном результате тестов на коронавирус, пройденных в лабораториях, которые сертифицированы министерством здравоохранения и другими соответствующими органами страны, где они находятся, или в лабораториях на территории Турции.

Все пассажиры, прибывающие в Баку, должны будут посредством документа, который будет представлен им на борту самолета, взять на себя обязательство о том, что в течение двух недель они самоизолируются в месте проживания в Азербайджане. В период самоизоляции они не смогут воспользоваться системой СМС-разрешений 8103, чтобы покинуть место пребывания. Лица, нарушившие данное требование карантина, несут ответственность в соответствии с законодательством Азербайджана.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, СПЕЦРЕЙСЫ, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]