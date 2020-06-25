Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования с 8,5% до 8,25%

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на заседании в среду принял решение снизить ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов - до 8,25% годовых, говорится в сообщении Нацбанка.
В сообщении отмечается, что в мае инфляция в годовом исчислении составила 6,5%. Согласно прогнозу Нацбанка, в последующие месяцы инфляция будет снижаться и опустится до своего целевого уровня в первой половине 2021 года.
По оценке регулятора, ожидаемая динамика инфляции определяется взаимодействием факторов, как со стороны спроса, так и со стороны предложения. "Меры по предотвращению распространения коронавируса привели к увеличению расходов на поставки некоторых товаров и услуг, однако это оказывает лишь краткосрочное влияние на инфляцию. С другой стороны, влияние значительного ослабления как внешнего, так и внутреннего спроса на уровень инфляции будет более длительным", - считает Нацбанк.
В то же время регулятор отметил, что сохранение инфляции выше целевого уровня в течение продолжительного времени сопряжено с риском повышения инфляционных ожиданий.
"Принимая во внимание эти факторы, комитет по монетарной политике продолжает поэтапный выход из жесткой политики и снижает ставку на 25 базисных пунктов", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что, несмотря на это снижение, монетарная политика остается жесткой, обеспечивая возврат к целевым показателям инфляции в среднесрочной перспективе. "Темпы дальнейшего смягчения монетарной политики будут зависеть от того, насколько быстро снизятся инфляционные ожидания", - заявил Нацбанк.
Согласно текущим оценкам, экономическая активность в апреле упала на 16,6% в годовом исчислении. "С другой стороны, наблюдается рост наличных денег в обращении, что свидетельствует об активизации экономической деятельности. К тому же, после постепенного снятия ограничений наблюдается некоторое улучшение кредитной активности. В целом эти факторы означают, что существует неопределенность в отношении масштабов ожидаемого снижения совокупного спроса", - говорится в сообщении.
"Согласно прогнозам, в результате экономического спада в странах - торговых партнерах Грузии спрос на иностранные товары в течение года будет значительно ослаблен. По предварительным данным, экспорт товаров в мае уменьшился в годовом исчислении на 31%, импорт упал на 34%, а доходы от международных поездок сократились на 97%", - отмечается в сообщении Нацбанка.
Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 5 августа 2020 года.
Целевой показатель инфляции в Грузии на 2020 год, а также на следующие два года определен Национальным банком страны на уровне 3%. Правительство прогнозирует инфляцию в этом году в пределах 3,5%.
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