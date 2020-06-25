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В Мельбурн отправят 1 тыс. военных для борьбы со вспышкой коронавируса

Глава минобороны Австралии Линда Рейнолдс в четверг заявила, что в Мельбурн отправят 1 тыс. военнослужащих для оказания помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции, сообщают западные СМИ.

По ее словам, 800 военнослужащих будут следить за соблюдением карантина лицами, которые вернулись из-за границы, еще 200 будут оказывать медицинскую и логистическую помощь для проведения тестирования населения на коронавирус.

Рейнолдс добавила, что они будут дислоцированы "в ближайшие несколько дней".

В штате Виктория, где расположен Мельбурн, за последние несколько недель зарегистрировано почти 150 новых случаев заражения. За последние сутки в Мельбурне выявили 37 новых случаев, что стало самым высоким приростом с середины апреля.

За время пандемии в Австралии зафиксировано 7,5 тыс. случаев заболевания. 104 человека скончалось.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ВОЕННЫЕ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]